نتنياهو "إيران استهدفت سفينتنا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اتهمت إسرائيل صراحة إيران اليوم الإثنين باستهداف سفينة إسرائيلية قبالة بحر عمان.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إيران مسؤولة بكل وضوح عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج يوم الجمعة الماضي.

كما أضاف:" واضح أن الهجوم على السفينة هو عمل من صنع ايران، فهي العدو الأكبر لاسرائيل."

لكنه شدد على أن قواته تضرب ايران في كل المنطقة، مضيفا " لن يكون بيد الايرانيين سلاح نووي، باتفاق أو بدون اتفاق، هذا ما قلته لصديقي الرئيس بايدن "!

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل سترد على حادث الجمعة، كرر نتنياهو تصريحاته السابقة بشأن عزمه منع إيران من تطوير قدرات نووية.

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