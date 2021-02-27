السعودية تعترض هجوما صاروخيا من ميليشيات الحوثي على الرياض

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت قناة «العربية» بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعترض هجوما بصواريخ باليستية شنته ميليشيات الحوثي من اليمن كان يستهدف العاصمة الرياض اليوم السبت.

ودان أمين مجلس مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، استهداف الحوثيين لمدينة الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان.

وقال الحجرف إن «استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية».

وحث، «المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة».

وفي وقت سابق، أعلن التحالف، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

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