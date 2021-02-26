لافروف: أميركا أخبرتنا بالضربة على سورية «قبل دقائق» من تنفيذها

المصدر: موسكو - وكالات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة حذرت روسيا قبل دقائق عدة فحسب من تنفيذها ضربة جوية في شرق سورية، وهو إطار زمني وصفه بإنه «غير كاف».

ونسبت وكالة إنترفاكس إلى لافروف دعوته للولايات المتحدة لإعادة الاتصالات مع موسكو بشأن سورية لتوضيح موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص سورية.

وأعلن لافروف اعتزام روسيا استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة حول سورية قريبا، وقال إنه «وفقا لبعض التقارير فإن الولايات المتحدة لا تنوي مغادرة سورية على الإطلاق، وموسكو ترغب بإيضاحات من واشنطن حيال هذه المسألة».

وتأتي تصريحات لافروف بعد غارات أميركية على مواقع لميليشيات موالية لإيران قرب الحدود العراقية السورية.

واستهدفت الغارات نقاط مراقبة حدودية في شرق سورية ومخازن وشاحنات ذخيرة وأسلحة، جنوب مدينة البوكمال السورية.



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