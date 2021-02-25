إيران: لابد لأميركا أن تتحرك أولاً لإنقاذ «النووي»

المصدر: جنيف - رويترز

أبلغ السفير الإيراني في جنيف، إسماعيل بقائي هامانه، مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة، بأنه لابد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى في إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى.

وقال هامانه: «يقع على عاتق الطرف المخالف عبء العودة واستئناف (العمل بالاتفاق)، والتعويض عن الأضرار، وكذلك التأكيد على أنه لن ينسحب مجدداً». وأضاف: «ثمة مسار للمضي قدماً ذو نتيجة منطقية، مثلما أوضح وزير (الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف في الآونة الأخيرة».

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