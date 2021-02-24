مذكرة تفاهم بين «النواب» الليبي و«البرلمان الدولي للتسامح»

المصدر: القبة - وام

وقّع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، مع مجلس النواب الليبي مذكرة تفاهم وعمل مشترك، لتعزيز سبل التعاون في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وقّع المذكرة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، وذلك في مدينة القبة الليبية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ومجلس النواب الليبي، بهدف توحيد الجهود البرلمانية لنشر قيم التسامح والسلام حول العالم، ويسمي مجلس النواب الليبي، بموجب المذكرة، عضواً في البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وأشاد عقيلة صالح بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام، في توحيد الجهود الدولية كافة لدعم ونشر قيم التسامح حول العالم، مؤكداً أن توقيت المذكرة جاء في الوقت المناسب لتعزيز ودعم مسار السلام في ليبيا.

وثمّن صالح الدور الرائد والقيادي الذي تقدمه دولة الإمارات في مجال التسامح والسلام، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمسيرة التسامح والسلام في المنطقة والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الإمارات باتت رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتعايش السلمي.

من جانبه، استعرض الجروان بعض أعمال المجلس العالمي للتسامح والسلام في مجال نشر التسامح والسلام، وجهوده في محاربة التعصب والتطرف، على الصعيد البرلماني والتعليمي والإعلامي.

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