وفاة وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أحمد زكي يماني اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما في لندن وسيتم مواراة جثمانه الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

وكان يماني قد تقلد منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962 واستمر به حتى 1986.

ودرس الراحل الحقوق في جامعة القاهرة وتخرج من جامعة هارفارد كما عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

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