الإمارات تدين الهجوم في الكونغو

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الجبان الذي استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عنه مقتل السفير الإيطالي واثنين آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

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