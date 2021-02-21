أول ظهور لترامب منذ مغادرته البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - وكالات

يُلقي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا أول خطاب وظهور علني له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.

ويأتي الخطاب المتوقع في 28 فبراير في إطار «مؤتمر العمل السياسي المحافظ»، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأميركيين، وفق ما أفاد السبت مقربون منه.

وسيتحدث ترامب عن «مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة»، وفق ما أفاد محيطه وكالة فرانس برس.

ويُنتظر أن يتحدث الرئيس السابق أيضا عن الهجرة و«سياسات» خلفه جو بايدن في هذا الملف، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024 ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.

ويبذل ترامب قصارى جهده ليكون في دائرة الضوء السياسية ومحط أنظار الجميع. ومنذ مغادرته البيت الأبيض على مضض في 20 يناير، لم يظهر علنا كثيرا. لكنه استغل وفاة الإعلامي اليميني راش ليمبو عبر الاتصال بشبكة فوكس نيوز لتكرار ادعائه بأنه حُرم من النصر في انتخابات 3 نوفمبر.

وقال ترامب «اعتقد راش أننا فزنا وكذلك أنا بالمناسبة. أعتقد أننا فزنا بشكل كبير».

وعادة ما يتوارى الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن ترامب يبدو مختلفا، وهو ما يثير علامة استفهام عن الطريقة التي سيتعامل بايدن من خلالها مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة انتقامية.

وأشعل ترامب المشهد السياسي الثلاثاء بإطلاق انتقادات تجاه السناتور الجمهوري البارز ميتش مكونيل. وكان مكونيل هاجم ترامب في خطاب بعد أن ساعد في تبرئة الرئيس السابق في محاكمة عزله.

ولم ينضم ماكونيل إلى الجمهوريين السبعة المتمردين الذين صوتوا مع الديموقراطيين لإدانة ترامب بالتحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في 6 يناير.

لكن بعدما أدى واجبه تجاه ترامب، لام ماكونيل الرئيس السابق بسبب «التقصير المشين في أداء واجبه»، مشددا على أن المحتجين الذين هاجموا الكونغرس «كانوا يحملون لافتات... وهم يصرحون بولائهم له».

وجاء رد ترامب صاعقا. وذكر بيان صادر عن ترامب أن «ميتش سياسي فاشل لا يبتسم وكئيب ومتجهم».

وطلب ترامب، من الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، العمل على عزل، ميتش ماكونيل. وقال «إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى».

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