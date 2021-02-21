إسرائيل ترحب بأول زيارة علنية لوزير مصري منذ 5 سنوات

المصدر: القاهرة - متابعات

وصل صباح اليوم الأحد إلى إسرائيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في زيارة رسمية هي الأولى لوزير مصري منذ 2016 يلتقي خلالها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وكانت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت في تقرير لها أن الملا سيبحث مع مضيفيه في إسرائيل مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء في مصر، بالإضافة إلى «تطوير حقول الغاز»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي تغريدة له، رحب شتاينتس بزيارته الملا، قائلا: «صديقي وزير الطاقة المصري طارق الملا أهلا بك في إسرائيل!» حسب «الحرة»

وأضاف «هذه هي الزيارة الأولى من وزير مصري، ليس مسؤولا عن الخارجية، لإسرائيل منذ عقود».

يذكر أن هذه أول زيارة علنية لوزير مصري لإسرائيل منذ خمس سنوات، إذ كانت آخر زيارة لوزير الخارجية سامح شكري.



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