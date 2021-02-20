رغد صدام حسين تكشف سبب إبعاد والدتها عن الأضواء.. وتعد بأسرار في مذكراتها

المصدر: بغداد - متابعات

كشف رغد صدام حسين، إبنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في الحلقة الأخيرة من سلسلة اللقاءات مع قناة «العربية»، عن سبب إبعاد والدتها السيدة ساجدة خيرالله طلفاح عن الأضواء، مؤكدة أنها بخير وموجودة، كما تحدثت عن موضوع مذكراتها المرتقب صدورها مشيرة إلى أنها ستحوي العديد من الأسرار.

وتحدثت رغد صدام حسين عن أسباب عدم حديثها عن والدتها ساجدة، وقالت «الوالدة موجودة وبخير، وهي سيدة لم تعد صغيرة بالعمر، وهي امرأة غير اعتيادية، كونها زوجة صدام حسين». ومضت قائلة انهم فضلوا أن تكون بعيدة عن الأضواء حفاظا على خصوصية حياتها.

وعن مذكراتها المرتقبة قالت رغد صدام «سأكشف فيها أسراراً عائلية وتفاصيل لم تعرفوها، وأحداثاً عاشتها في الحروب قبل وبعد الغزو الأميركي»، مضيفة «شعرت أن الوقت حان وأنا مستعدة لنشرها».

كما توقعت أن تحقق مذكراتها إقبالا كبيرا بسبب فضول الناس لمعرفة خبايا يوميات ابنة صدام حسين.

وعند سؤالها عن إصدار ابنتها حرير مذكراتها، والتي هي مذكرات رغد صدام حسين في الأصل تقول «حرير تعبت بالمذكرات وبمجهود شخصي»، مضيفة «أسرار عائلتي لا يمكن أن أفصح عنها أبدا تحت أي ظرف».

كما أكدت أن أبناءها أي أحفاد صدام حسين لن يعيشوا حياة طبيعية كالآخرين، مشيرة إلى أخيها عدي الذي أخبرهم في الـ1990 أن أولاد صدام يصعب أن يعيشوا حياة طبيعة.

وتحدثت رغد عن تفاصيل حياتها اليومية والتزاماتها الاجتماعية والعائلية. ودورها في إخراج عمتها من ليبيا في 2011. وقالت: «كنت سبب خروج عمتي من ليبيا لعدم تعرضها إلى أذية».

كما أكدت رغد أنها تمتلك حسابا واحدا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الرسمي على منصة «تويتر».

وردا على سؤال عن تفاعلها في صفحتها الرسمية ومدى قبولها الانتقادات، قالت: «كلفت شخصا واحدا بإعطائي الأشياء المهمة على صفحتي».

وفي ختام اللقاء توجهت رغد صدام حسين إلى الأردن بالشكر، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالغربة هناك. وأكدت أن الأردن احتضنها.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الراحل كانت قد كشفت في الحلقات السابقة على «العربية» الكثير عن حقبة والدها، وظروف اعتقاله، وحكمه كما تحدثت عن عائلتها، ومقتل زوجها حسين كامل وشقيقيها عدي وقصي.

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