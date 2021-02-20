عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات وحرصها على أمن واستقرار اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع على الساحة اليمنية. وأكد سموه موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن، وحرصها على أمنه واستقراره، ودعمها للشعب اليمني الشقيق في الظروف كافة.

من جهة أخرى، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معرباً عن تمنياته للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرخاء.

- عبدالله بن زايد أكد خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية السودان الحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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