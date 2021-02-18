الأمم المتحدة: هجوم الحوثيين على مأرب «يجب أن يتوقف»

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم في مجلس الأمن الدولي إن هجوم الميليشيات الحوثية على مدينة مأرب شمال اليمن «يجب أن يتوقف»، وحذّر من كارثة إنسانية.

وقال غريفيث خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصص لليمن أن الهجوم «يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خاصة مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين». وأضاف أن «السعي لتحقيق مكاسب ميدانية بالقوة يهدد آفاق عملية السلام».

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