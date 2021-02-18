مصر.. الحكومة تنفي تنفيذ طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات

المصدر: القاهرة - متابعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري،اليوم، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية، مُوضحةً أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة.

وأكدت الوزارة أن تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من قبل (لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكباري إحداهما من المهندسين المشرفين وأخرى استشارية ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق).



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