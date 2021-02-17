أمير الكويت يأمر بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الغد

المصدر: نقلاً عن العربية

أمر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من غد الخميس.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 استناداً إلى المادة 106 من الدستور.

وكان أمير الكويت قد أصدر أمراً أميرياً في 24 يناير الماضي بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء.

وجاء ذلك بعد قبول أمير الكويت استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت استقالة رئيس الحكومة إثر استقالة الوزراء بسبب "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".

وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

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