بالفيديو.. لحظة تفجير مبنى ترامب بلازا

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

نشرت وسائل إعلام أميركية فيديوهات للحظة هدم مبنى "ترامب بلازا" في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي الأميركية، والذي تم تفجيره بواسطة 3 آلاف قطعة ديناميت.

واستغرق انهيار المبنى حوالي سبع ثوانٍ فقط، اليوم الأربعاء. وفقا لما ذكرته شبكة nbc news

وكان قد تم إغلاق فندق وكازينو ترمب بلازا منذ عام 2014. وتدهورت حالة المبنى كثيراً في السنوات الأخيرة، وبحلول الساعة 9:08 صباح اليوم كان قد تم تدميره في حضور عدد من وسائل الإعلام والجمهور الذين شاهدوا انهيار المبنى من مسافة آمنة.

وترك هدم المبنى كومة كبيرة من الأنقاض والدخان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news