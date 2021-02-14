دراغي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا

المصدر: روما - د.ب.أ

أدى ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية، أمس، رئيساً لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة.

ويهدف تعيين دراغي رئيساً للوزراء في إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت أربعة أسابيع.

وكانت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبي كونتي، انهارت منتصف يناير الماضي بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي «إيطاليا فيفا»، من الائتلاف الحاكم لخلاف حول استخدام أموال مساعدات أوروبية خاصة بالتعافي من «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news