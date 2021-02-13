فرنسا توصي بجرعة واحدة من لقاح "كورونا" لمن سبقت لهم الإصابة بالفيروس

المصدر: أ ف ب - باريس

ذكرت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، في توصيتها، أن الأشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء من كوفيد-19 "قد طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة. وبالتالي فإن الجرعة الواحدة ستلعب دورا للتذكير". لتصبح فرنسا بذلك أول دولة تصدر مثل هذه التوصية في العالم.

وأوصت السلطات الصحية الفرنسية، أمس، "عدم إعطاء سوى جرعة واحدة للمتعافين من الوباء"، وذلك فيما يخص جرعات اللقاح ضد كوفيد-19 بالنسبة للأشخاص "الذين سبق أن أصيبوا" بالفيروس، لتصبح أول دولة تصدر مثل هذه التوصية.

تقول الهيئة العليا للصحة في توصيتها التي لا يزال من المفترض أن تنال موافقة الحكومة إن الأشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء من كوفيد-19 "قد طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة. وبالتالي فإن الجرعة الواحدة ستلعب دورا للتذكير".

من جانب آخر، أوصت الهيئة بالانتظار "فترة تفوق ثلاثة أشهر" بعد الإصابة "ومن المستحسن ستة أشهر" قبل تلقي هذه الجرعة الواحدة.

وقالت "حتى الآن لم تبت أي دولة بوضوح حول التلقيح بجرعة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل التطعيم".

في الأيام الماضية، تم التطرق إلى هذا الحل في عدة دراسات أجريت في الولايات المتحدة وإيطاليا ولم يتم تقييمها بعد من قبل علماء آخرين.

إلى جانب الفوائد الصحية، أشار الباحثون الذين أجروا الأبحاث، إلى أن إعطاء جرعة واحدة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالمرض يمكن أن يتيح ادخار جرعات في إطار النقص في الإمدادات.

ويشار الى انه منذ بدء الوباء، سجلت 3,4 مليون إصابة في فرنسا. لكن يرجح أن عددا أكبر من الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس خلال الموجة الأولى حين لم تكن الفحوصات متوفرة بشكل كبير.

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