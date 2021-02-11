السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

المصدر: الرياض - وكالات

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، باعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف في وقت سابق الخميس إن التحالف أحبط هجوما بطائرة مسيرة ملغومة أطلقتها الميليشيات باتجاه نفس المدينة.

وأكد التحالف أن هناك محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف التحالف أنه سيتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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