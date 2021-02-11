«فايزر» و«بيونتك» تباشران إنتاج لقاح «كورونا» في مصنع جديد بألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلنت شركة «بيونتك» الألمانية، أمس، بدء إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا بالشراكة مع «فايزر» الأميركية، في مصنع جديد في ماربرغ في ألمانيا بغية زيادة الكميات المتوافرة منه، بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 750 مليون جرعة لقاح.

وقالت الشركة الألمانية في بيان: «لقد باشرنا المرحلة الأولى من إنتاج اللقاحات في مصنعنا في ماربرغ بمقاطعة هسن».

وسينتج هذا المصنع خصوصاً الحمض الريبي النووي المرسال (إيه أر أن أم) العنصر النشط في هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على ما جاء في البيان، الذي أشار إلى أن دفعة واحدة من «إيه أر أن أم» بحجمها الراهن كفيلة بإنتاج ثمانية ملايين جرعة من اللقاح.

وأضاف البيان: «بعد المرحلة الأولى من إنتاج (إيه أر أن أم) تتم تصفيته وتركيزه ويحول إلى شركاء انتاج يقومون بتعقيمه ومعالجته».

وينبغي أن يحصل هذا الإنتاج على الضوء الأخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية قبل أن يوزع.

ويقع المصنع الرئيس لإنتاج كميات هذا اللقاح الموجهة للزبائن الأوروبيين في بورس في بلجيكا خلال الوقت الراهن.

وأضاف البيان: «ما أن يعمل المصنع بكامل طاقته فهو سيصبح من أكبر مواقع الإنتاج في أوروبا، مع قدرة سنوية تصل إلى 750 مليون جرعة لقاح».

وتنوي شركة «بيونتك» أن تنتج في هذا الموقع ما يصل إلى 250 مليون جرعة خلال النصف الأول من 2021.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها ستستمر بالعمل مع «فايزر» على سلسلة من الإجراءات بهدف تلبية الطلب العالمي، مؤكدة هدفها المتثمل في تسليم مليار جرعة من اللقاح في 2021.

• الشركتان تؤكدان سعيهما لتسليم مليار جرعة لقاح في 2021.

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