البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك في» الروسي

المصدر: المنامة - بنا

وافقت مملكة البحرين، أمس، على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا، الذي ينتجه مركز غاماليا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين، بعد لقاح شركة (سينوفارم) ولقاح شركتي (فايزر وبيونتك)، ولقاح أسترا زينكا، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين في البحرين.

وجاء قرار موافقة «الهيئة» على اللقاح وإتاحة استخدامه استناداً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور تسلّمها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت، عملية مراجعة وتقييم بيانات الفاعلية والسلامة.

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