محامي ترامب يثير الجدل بـ"عبارات غامضة"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

في ختام اليوم الأول من محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ أجمع الديموقراطيون والجمهوريون مساء أمس، على أمر واحد ألا وهو أنّ أداء محاميه بروس كاستور كان دون المستوى وأثار مزيجاً من الغضب والسخرية، ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدرين لم تسمّهما أنّ ترامب نفسه كان على وشك الصراخ أثناء استماعه لمرافعة محاميه.

وقال السناتور الجمهوري جون كورنين لوكالة فرانس برس إنّ هذا المحامي «تكلّم من دون أن يقول شيئاً»، مضيفاً: «لقد سمعت الكثير من المحامين يترافعون ولم يكن من أفضلهم».

بدورها أعربت السناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي عن «صدمتها» من أداء المحامي، وقالت: «لم أفهم إلى أين يريد الوصول».

وفي اليوم الأول من جلسات المحاكمة، كان بروس أول من اعتلى المنصة من الفريق القانوني لترامب للترافع عن الرئيس السابق، لكنّ مرافعته حفلت باستطرادات وإطنابات لا حصر لها، إذ لم يتوان عن وصف أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم «أشخاص غير عاديين» وبأنّهم «موضع افتخار» لناخبيهم، كما أغدق على مستمعيه بالاستعارات المبهمة من مثل «بوابات السدود ستُفتح» و«رقّاص الساعة السياسية».

ولدى خروجهم من قاعة مجلس الشيوخ لم يتردّد الأعضاء الديموقراطيون في السخرية من المرافعة الاستهلالية للمحامي.

وقال السناتور ريتشارد بلومنثال: «سأعيد قراءة النص لمعرفة ما إذا كنت سأتمكّن من العثور على فقرة واحدة متماسكة».

بدوره قال النائب آدم شيف في تغريدة على «تويتر» إنّ «حجج الدفاع كانت ضعيفة ومعقّدة، على أقلّ تقدير».

لكنّ كل هذه الانتقادات لم تزعزع ثقة كاستور بنفسه، إذ قال للصحافيين إنّ «اليوم كان جيّداً» وإنّه «لن يغيّر أيّ شيء» في أسلوبه خلال الجلسات المقبلة.

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