"التحالف" يدمر طائرتين "مفخختين" أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض -وام

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن – في بيان اليوم - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.

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