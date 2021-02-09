26 قتيلاً من القوات السورية في هجوم لـ «داعش»

المصدر: دمشق - وكالات

قتل 26 عنصراً من القوات السورية، في هجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن عناصر «داعش»، الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا، صباح أمس، كميناً عبر استهداف رتل عسكري لقوات الجيش السوري، وفصائل موالية لها في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. واندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين. إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لسورية يومَيْ: 29 و30 مارس المقبل عبر الإنترنت.

وتسعى الأمم المتحدة لجمع تمويل للأنشطة الإنسانية، للسنوات القليلة المقبلة، من أجل مساعدة أكثر من 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات، بسبب الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 10 سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news