كورونا يغلق 10 مساجد في السعودية بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الاثنين، غلق 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورنا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن إغلاق المساجد العشرة "يأتي ضمن جهود مكافحة الفيروس؛ حيث أوضحت الوزارة في وقت سابق، أن تحميل تطبيق "توكلنا" شرطً إلزاميًّ لدخول الموظفين والمراجعين مقر الوزارة والفروع والأمانات المرتبطة بها بالمملكة".

وأضافت الوزارة أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يؤكد الالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق جميع التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل؛ حيث اشترطت على مراجعي ديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، بجانب توفير خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية؛ لإنهاء المعاملات "عن بُعد".

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