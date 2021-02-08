مقتل 26 من الجيش السوري في كمين لـ"داعش"

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من الجيش السوري وحلفائه في كمين نصبه مسلحو تنظيم داعش شرقي سورية.

وقال المرصد، الذي يعد أحد مصادر المعلومات الرئيسية بشأن النزاع السوري، إن الكمين استهدف رتلا في منطقة الميادين الصحراوية الواقعة شرق محافظة دير الزور.

وأضاف المرصد أن الهجوم أعقبه تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 11 من مسلحي داعش.

ويعد هذا الكمين هو أحدث هجوم ينفذه التنظيم الإرهابي في سورية.

وفي ديسمبر الماضي، أدى هجوم تبناه تنظيم داعش في دير الزور إلى مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرا من قوات الجيش السوري، بحسب المرصد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news