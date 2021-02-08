" قوات التحالف " تدمر طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي - في بيان اليوم - إلى أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

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