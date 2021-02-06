منظمة الصحة تدعو لتسريع التلقيح في أوروبا.. ولقاح جديد بانتظار ترخيصه في أميركا

المصدر: عواصم - وكالات

دعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس، إلى تسريع حملة التلقيح ضد «كورونا»، وفيما طلب مختبر جونسون آند جونسون الأميركي ترخيصاً طارئاً للقاحه المؤلف من جرعة واحدة في الولايات المتحدة، تجاوزت إصابات كورونا العالمية 104.69 ملايين والوفيات 2.276 مليون.

وتفصيلاً، قال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغ للأوروبيين «يجب أن نتكاتف لتسريع عمليات التلقيح»، معرباً عن قلقه من آثار النسخ المتحورة لكورونا على فاعلية اللقاحات.

وأضاف المسؤول في كوبنهاغن في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن «شركات الصيدلة التي تكون عادة متنافسة يجب أن توحد جهودها لزيادة قدرات الإنتاج بشكل كبير، هذا ما نحن بحاجة إليه»، في حين شهدت عمليات التلقيح في الاتحاد الأوروبي بداية صعبة،فقد تم تلقيح ما نسبته 2.5% من المواطنين بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.

وفي الولايات المتحدة وبعد لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا، ينتظر لقاح ثالث أعدته شركة «جونسون آند جونسون» موافقة وكالة وكالة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه).

وهذا اللقاح منتظر بشكل خاص لأنه يتمتع بميزتين مهمتين من الناحية اللوجستية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة المُبرِّدات العادية، ما سيسهّل إلى حدّ كبير عملية توزيعه، كما أنه يُعطى للأشخاص بجرعة واحدة فقط.

وتعهّدت جونسون آند جونسون بشحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو.

وبحسب النتائج الأولية للتجارب السريرية التي أعلنتها الشركة والتي أجريت على نحو 44 ألف شخص في ثماني دول، فإن اللقاح كان فعالاً بشكل عام بنسبة 66% بينما ترتفع فاعليته إلى نسبة 85% في الوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس.

لكنّ هذه النتائج أثارت القلق أيضاً، فقد كان اللقاح أكثر فاعلية في الولايات المتحدة (72%) منه في جنوب إفريقيا (57%) حيث ظهرت نسخة متحورة من الفيروس في هذا البلد وباتت هي الطاغية فيه إلى حدّ كبير.

ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات ضد «كوفيد-19» التي وصلت إلى الأسواق منذ ديسمبر ستبقى فعالة ضد النسخ المتحورة من الفيروس قال كلوغ «هذا هو السؤال الكبير. أشعر بالقلق».

وأضاف «علينا أن نكون مستعدين» لمشكلات جديدة مع نسخ متحورة للفيروس، داعياً الدول إلى «تعزيز قدراتها في ما يتعلق بالتسلسل الجيني». وقال «إنه تذكير قاسٍ بأن الفيروس لا يزال يتحكم بالإنسان».

وفي كل أنحاء العالم، تتسارع الطلبيات على اللقاح وعمليات التسليم.

وتلقت إيران حيث تسبب الوباء بوفاة أكثر من 58 ألف شخص، الخميس أولى جرعات لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا. ووصل اللقاح نفسه الذي طلبته السلطة الفلسطينية الخميس أيضاً إلى الضفة الغربية. والبيرو، إحدى الدول الأكثر تضرراً بالوباء في أميركا اللاتينية (أكثر من 41.500 ألف وفاة)، طلبت 20 مليون جرعة من لقاح فايزر.

ورغم تأكيدها أنها خالية من الفيروس، قدّمت كوريا الشمالية طلباً للحصول على لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19»، ويُفترض أن تتلقى قرابة مليوني جرعة منها، وهو أول تأكيد رسمي أن بيونغ يانغ طلبت مساعدة دولية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه انتقادات لبطء حملات التلقيح فيه، يطمح لتلقيح 70% من سكانه بحلول الصيف.

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن ما يزيد على 104.69 ملايين شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و276 ألفاً و158. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.91 مليون حالة حتى أمس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.9 ملايين حالة حتى أمس.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس بلغ 110 آلاف و462.

وسجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو 577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

ومازالت الحصيلة اليومية للإصابات أقل من 1000 لليوم الثامن على التوالي، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه». وبلغ عدد المصابين في طوكيو الآن 102 ألف و777 شخصاً. ولاتزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا عند مستوى 16 ألفاً لليوم الرابع على التوالي، فيما تجاوز عدد الوفيات اليومية الجديدة عتبة الـ500 حالة.

722 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 179 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة 182656 تعافى منهم 171331 وتوفي 2055. رام الله - رويترز

إيطاليا تبدأ التطعيم الثلاثاء

تعتزم إيطاليا البدء في حملتها للتطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا للأشخاص دون 55 عاماً الثلاثاء المقبل، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».

وستكون اللقاحات من شركة «أسترازينيكا» للأدوية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كبير مسؤولي الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، دومينيكو آركوري قوله إن الجرعات الأولى ستصل اليوم السبت.

وأضافت أنسا أنه من المقرر البدء في التوزيع الاثنين المقبل، بجرعات ربما يتم إعطاؤها في اليوم التالي. روما - د.ب.أ

روسيا: الإصابات الجديدة بكورونا عند مستوى 16 ألفاً لليوم الرابع.

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