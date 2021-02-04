الكويت تعلق الأنشطة التجارية ليلًا وتمنع دخول البلاد أسبوعين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، تعليق دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين، اعتبارا من 7 فبراير، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أراضيها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

واستنثى مجلس الوزراء الكويتي في قراره "أقارب الكويتين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية"

كما قرر مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي تعليق كل الأنشطة التجارية، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات، ومنافذ تسوق الأغذية، والمستلزمات الصحية، والتموينية، على أن تستثنى خدمة التوصيل والطلبات الخارجية من هذا القرار.

وقرر المجلس أيضًا وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات، وتأجير القاعات، والخيام، والتجهيزات الغذائية، وغيرها، ومنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ودعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي، والمباريات الودية.

كما قرر إغلاق صالات استقبال المطاعم، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.

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