بدء تعليق دخول السعودية للقادمين من 20 دولة مؤقتاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بدأت السعودية، مساء اليوم أمس، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة.

ويشمل القرار القادمين من الأرجنتين وألمانيا وأميركا وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والإمارات والهند واليابان، والقادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مرّوا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.

وبحسب القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الثلاثاء «يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة».

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