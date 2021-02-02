إسرائيل تكشف المدة التي تحتاجها إيران لإنتاج سلاح نووي

المصدر: القدس - د ب أ

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اليوم الثلاثاء إن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي واحد في غضون ستة أشهر، وهى فترة تزيد بقليل عن فترة الثلاثة أو أربعة أشهر التي توقعها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

وقال شتاينتس لمحطة إذاعة كان «إذا فعلوا كل شيء لتحقيق التقدم» يمكنهم فعل ذلك خلال نصف عام، مضيفا أن إنتاج أسلحة نووية متعددة سيستغرق من عام إلى عامين.

وكان بلينكين قد ذكر الشهر الماضي، قبل توليه منصبه، إن فترة تحقيق التقدم كانت قد «اختلفت مما يتجاوز العام، كما كانت في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015)، إلى حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، بناء على التقارير العامة على الأقل».

وهناك حاجة لحوالي 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 % لصنع سلاح نووي واحد.

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