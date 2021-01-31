مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد-أسترازينيكا»

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

أعلنت هيئة الدواء المصرية اليوم الأحد منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد-أسترازينيكا»، وذلك في إطار المجهودات لاحتواء عدوى فيروس كورونا وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس.

ونقلت صفحة «رئاسة مجلس الوزراء المصري» على موقع «فيس بوك» عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوى، القول إن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد (إنتاج شركة -معهد أمصال الهند- سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

كما صرح رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية الدكتور محمود ياسين، بأن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح «سينوفارم»، مضيفا أن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news