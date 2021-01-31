أحد مقتحمي مبنى الكابيتول يرغب في الإدلاء بشهادته ضد ترامب

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

قال أحد مثيري الشغب البارزين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «خانه» لعدم العفو عنه، مؤكداً استعداده للشهادة ضد الرئيس السابق في محاكمة عزله الشهر المقبل. وقال ألبرت واتكينز محامي المتهم جاكوب تشانسلي، من أريزونا، الذي اشتهر بالمشاركة في تمرد السادس من يناير بينما كان راسماً علم الولايات المتحدة على وجهه ويرتدي قبعة من الفرو بقرون، إن موكله كان «مغرماً بشدة» بترامب.

لكن هذا الحب انتهى مع ولاية ترامب عندما غادر البيت الأبيض دون منح عفو لتشانسلي وآخرين.

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