الرئاسة اللبنانية ترد: الحريري مصممّ على التفرّد بتشكيل الحكومة

المصدر: بيروت - د. ب. أ

قال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية الجمعة إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري «مصممّ على التفرّد بتشكيل الحكومة، رافضا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً إلى المادة 53 من الدستور».

وأضاف المكتب في بيان صحافي «هذه النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً أنّ التفرد هو نقيض المشاركة».

وتابع البيان «لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».

وجاء بيان الرئاسة اللبنانية ردا على اتهام الحريري في وقت سابق الجمعة دوائر قصر بعبدا بتوجيه الإشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، مؤكداً مطالبته بحكومة اختصاصيين من 18 وزيرا.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من الشهر الماضي، تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، وفي المقابل قدم عون طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 14 لقاء بين الرئيسين عون والحريري.

يذكر أنه كان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذاك الشهر.

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