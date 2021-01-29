الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح «أسترازينيكا» لمن هم فوق 18 عاماً

المصدر: أمستردام - أ. ف. ب

اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، قائلة إنها تعتقد أن اللقاح مناسب أيضًا لكبار السن، في وقت تنتقد بروكسل الشركة لتأخرها في عمليات التسليم.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان إنّها أوصت «بمنح ترخيص تسويق مشروط للقاح أسترازينيكا ... للأشخاص الذين تزبد أعمارهم 18 عن عاما».

وصار لقاح «أسترازينيكا» الثالث الذي يحصل على الضوء الأخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاحي فايزر-بايونتيك في 21 ديسمبر وموديرنا في 6 يناير.

وتثير مجموعة «أسترازينيكا» السويدية البريطانية غضب قادة الاتحاد الأوروبي منذ أيام، بسبب تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وفي سياق هذا الخلاف، نشرت المفوضية الأوروبية الجمعة العقد الموقع العام الماضي مع «أسترازينيكا» للطلب مسبقاً جرعات من لقاحه، إلا أنه تمّت تغطية أجزاء كاملة لأسباب مرتبطة بالسرية.

وكانت بروكسل تطلب منذ أيام من «أسترازينيكا» الموافقة على نشر العقد.

وأعلنت «أسترازينيكا» الأسبوع الماضي تراجعا في إنتاج أحد مصانعها في أوروبا سيؤدي إلى تسليم الاتحاد الأوروبي «ربع» الجرعات المتفق عليها خلال الربع الأول من العام.

لكنّ بروكسل التي طلبت مسبقا ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، غير مقتنعة بتبريرات المختبر وتعتبرها «غير مرضية»، وطلبت تفتيش مصنع تابع للمختبر في بلجيكا.

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