إسرائيل تعتذر للإمارات عن ادعاءات لمسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

قدمت دولة إسرائيل اعتذارا لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد19 في إسرائيل.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في "تويتر" أكدت أن " صحيفة يديعوت احرنوت أن إسرائيل قدمت اعتذاراً لدولة الإمارات عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الاسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد-19 في إسرائيل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news