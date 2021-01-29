رئيس «الشورى» الإيراني: تخصيب اليورانيوم يسبق الجدول الزمني

المصدر: طهران ■د.ب.أ

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف أمس، إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في البلاد في مجمع «فوردو» يسبق الجدول الزمني المخطط له.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن قاليباف، القول خلال زيارته لمجمع فوردو لتخصيب اليورانيوم: «تم تنفيذ القانون النووي خطوة بخطوة، ويتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بشكل يسبق الموعد المحدد».

وأوضح قاليباف: «جئت اليوم (أمس) لزيارة موقع فوردو وفق قانون المراقبة الميدانية المعتمد والقانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات، اللذين أقرهما مجلس الشورى».

وقال: «لقد شاهدت تطبيق هذا القانون خطوة بخطوة».

وأضاف أنه «بالنسبة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان من المقرر إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم (المخصب) سنوياً، لكن التقدم متقدم عن الموعد المحدد، وتمكنت المحطة النووية من تخصيب 17 كيلوغراماً من اليورانيوم في غضون شهر تقريباً».

وأشار إلى أن «تصديق البرلمان الإيراني على رفع الحظر يستند إلى المادتين 36 و37 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكلما عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها عملياً، فإن هذا القانون يسمح للإدارة الإيرانية بالعودة إلى التزاماتها».

- يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

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