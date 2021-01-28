رئيس وزراء اليابان يعتذر بسبب مخالفة برلمانيين توجيهات «كورونا»

المصدر: طوكيو -د.ب.أ

اعتذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوغا، أمس، بعد أن زار نائبان من الائتلاف الحاكم حانات في طوكيو، بينما كانت المدينة تحت توجيهات للبقاء في المنازل.

وقال سوغا: «أقدم اعتذاراً صادقاً عن ذلك الأمر». وأضاف: «لقد طلبنا من الشعب عدم الخروج».

وكانت صحيفة «ديلي شينشو» أفادت بأن جون ماتسوموتو، عضو البرلمان عن الحزب الحاكم زار حانتين في طوكيو في منتصف الليل.

كما ذهب كيوهيكو توياما، عضو البرلمان، إلى حانة أخرى.

واعتذر ماتسوموتو وتوياما عن سلوكهما.

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