استقالة رئيس الوزراء الإيطالي.. وبدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

المصدر: روما - أ.ف.ب

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استقالته، أمس، إلى رئيس إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة تتمتع بأغلبية أقوى.

وقالت الرئاسة الإيطالية، في بيان، إن ماتاريلا قبل الاستقالة، و«يحتفظ بالحق في اتخاذ قرار (ما يجب القيام به بعد ذلك)، ودعا الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال» إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وأضاف ماتاريلا أنه سيبدأ جولة جديدة من المشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع فرص المضي قدماً، بعد ظهر اليوم، ويُتوقع أن تستمر المناقشات حتى غد.

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريلا، سيكون الثالث منذ عام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وكانت الأزمة السياسية بدأت مع سحب رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينزي (2014-2016)، حزبه الصغير «إيطاليا فيفا» من الائتلاف الحاكم، في 13 يناير، بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخِطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.

ويشارك حزب «إيطاليا فيفا» في الحكومة، منذ صيف عام 2019، مع الحزب الديمقراطي (اليسار الوسط) وحركة «5 نجوم» (شعبوية)، مع دعم أحزاب صغيرة في البرلمان.

وكان كونتي يجري مداولات مشحونة في الكواليس آملاً في استقطاب برلمانيين مستقلين أو منشقين، ليتمكن من البقاء في السلطة مع تعديل وزاري، إلا أنه لم يفلح في مساعيه، واضطر كونتي تالياً إلى اعتماد خيار تقديم استقالته، آملاً أن يوليه الرئيس ثقته مجدداً، ويكلفه تشكيل الحكومة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news