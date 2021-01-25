لقاح موديرنا فعّال ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية في بيان، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.

وأوضحت موديرنا أنها تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحوّرة.

وأعلن رئيس مجلس ادارة موديرنا ستيفان بانسيل "البيانات الجديدة مشجعة للغاية ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 حماية من هذه النسخ الجديدة المتحورة".

وأضاف "وللمزيد من الحيطة وللاستفادة من مرونة منصتنا الخاصة باللقاح نعمل على تطوير مادة تعزز فاعلية اللقاح ضد النسخة المتحورة من كوفيد-19 التي ظهرت للمرة الاولى في جنوب إفريقيا".

ولدرس آثار اللقاح الموجود والمعرف باسم "ام ار ان آي-1273" أخذت موديرنا عينات من الدم من ثمانية أشخاص تلقوا جرعتين من اللقاح وكذلك من قرود تم تلقيحها.

وقالت موديرنا ان "الدراسة لم تظهر أثرا كبيرا على مستويات الأجسام المضادة ضد المتحورة بي 1.1.7 مقارنة مع النسخ المتحورة الاخرى" في خصوص النسخة البريطانية لكوفيد-19.

في المقابل سجل "خفص مضاعف ست مرات" لمستويات الأجسام المضادة ضد المتحورة الجنوب افريقية (بي.1.351)". لكن "رغم هذا الانخفاض تبقى مستويات الاجسام المضادة أعلى مما هو ضروري لتأمين حماية".

وأكدت في نهاية التجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه".

ونتائج التجارب التي اجريت بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأميركية ستخضع للدراسة من قبل مجموعة علماء.

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