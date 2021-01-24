الصين تنتشل عمالا بعد حصارهم 14 يوما تحت الأرض في منجم

المصدر: بكين - رويترز

قال تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) إن منقذين صينيين انتشلوا اليوم الأحد 11 عاملا في منجم للذهب ظلوا محاصرين 14 يوما تحت الأرض بسبب انفجار.

وأظهرت لقطات إخراج أول من جرى إنقاذهم من فتحة في المنجم صباح اليوم وكان معصوب العينين.

وذكر التلفزيون على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي أن العامل كان ضعيفا بشدة ويتجاوب بالكاد مع من حوله ولف رجال الإنقاذ جسده بغطاء قبل أن تنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وخلال الساعات القليلة التي أعقبت ذلك، أخرج أفراد الإنقاذ عشرة عمال آخرين من قسم آخر بالمنجم في مجموعات.

وكان المحاصرون يحصلون على الغذاء والإمدادات من عمال الإنقاذ الأسبوع الماضي.

وكان أحد العمال مصابا إلا أن العديد منهم بدوا قادرين على السير بدعم من أفراد الإنقاذ بينما وُضعت عصابات سوداء على أعينهم قبل أن تتحرك بهم سيارات إسعاف من الموقع.

وكان 22 عاملا قد حوصروا تحت الأرض على عمق حوالي 600 متر فى منجم هوشان بعد وقوع انفجار في العاشر من يناير في تشيشيا، وهي منطقة رئيسة لإنتاج المعدن الأصفر تابعة لإدارة مدينة يانتاي بإقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.

ولقي أحد العمال حتفه.

وقال مسؤولون يوم الخميس إن الأمر قد يستغرق أسبوعين آخرين لإزالة «العوائق الكبيرة» قبل أن يتمكنوا من حفر مداخل للوصول إلى عشرة عمال يزودهم فريق الإنقاذ بإمدادات الغذاء.

إلا أن وسائل الإعلام الرسمية قالت في وقت سابق إن رجال الإنقاذ في الموقع، ويربو عددهم على 600، يأملون في الوصول إلى العمال في القسم الخامس من المنجم اليوم الأحد.

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