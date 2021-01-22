«التحالف» يحبط عمليتين إرهابيتين للحوثيين في اليمن

المصدر: الرياض، متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذها اليوم الجمعة.

وبحسب قناة «الإخبارية» السعودية، أوضح التحالف أنه «تم إعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر».

كما أشار إلى «اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو السعودية، اليوم صباحا».

وكان التحالف الذي تقوده السعودية، قد اعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة الحديدة اليمنية باتجاه المملكة.



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