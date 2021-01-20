مصر تعلن الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

المصدر: القاهرة - وكالات

قررت مصر إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التزاماً بمقررات قمة العلا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه «اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا، تبادلت مصر وقطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما».

وكانت السلطات المصرية قد قررت تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والعاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من أول أمس الاثنين، وذلك بعد قرار إعادة الرحلات المباشرة وفتح الأجواء والمطارات المصرية أمام الطائرات القطرية.

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