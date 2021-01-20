رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا «لديها صديق في البيت الأبيض»

المصدر: بروكسل - أ. ف. ب

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن أوروبا لديها «صديق» في البيت الأبيض بينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يقترح على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن «بناء ميثاق تأسيسي جديد معا» للعلاقات عبر الأطلسي.

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي «أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل».

وأكدت فون دير لايين من جهتها أن أوروبا «لديها صديق في البيت الأبيض»، بعد انتهاء عهد الرئيس دونالد ترامب.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news