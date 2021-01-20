البرلمان العربي يدعو إلى وضع خطة لتوفير لقاحات «كورونا»

المصدر: القاهرة - وام

دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مجلس وزراء الصحة العرب، إلى وضع خطة عربية متكاملة لتنسيق جهود التعاون بين الدول العربية، بشأن توفير اللقاحات المُعتمدة والفاعلة والآمنة ضد فيروس «كورونا» لكل الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون العربي المشترك، من أجل توفير بنية تحتية قوية لإيصال وحفظ اللقاحات بشكل آمن.

وشدد، في بيان أصدره أمس، على ضرورة حشد الدعم والموارد اللازمة لمساعدة الدول العربية الأقل نمواً، والدول العربية التي تعاني أزمات وصعوبات في توفير وإيصال هذه اللقاحات، داعياً الدول العربية والمؤسسات المالية والصناديق العربية إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الدول ومساعدتها في الحصول على اللقاحات المعتمدة. وطالب رئيس البرلمان العربي بإنشاء لجنة طوارئ عربية مؤقتة تتولى مسؤولية التنسيق والإشراف على تنفيذ هذه الخطة، واقتراح السياسات الملائمة للتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ تتعلق بتوفير وإيصال اللقاحات المعتمدة أو تنتج عن استخدامها، وأن تكون هذه اللجنة على تواصل دائم مع الأجهزة الصحية والسلطات المعنية بالدول العربية، وكذلك منظمة الصحة العالمية.

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