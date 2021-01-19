سورية: انفجارات وحريق في منشأتين للنفط والغاز بحمص

المصدر: دمشق - رويترز

ذكر التلفزيون السوري نقلا عن الدفاع المدني أن انفجارا وقع مساء الثلاثاء في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في مدينة حمص بوسط سورية، مما تسبب في «حريق ضخم».

وقال إن الحريق وقع في صهريج للنفط الخام.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام قوله إن انفجارا وقع في صهريج بالشركة «بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم حيث تعاملت فرق الإطفاء مع الحريق».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news