سورية: انفجار عبوة ناسفة بسيارة لبيع الخبز بريف حلب

المصدر: دمشق - د.ب. أ

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة في سيارة لبيع الخبز في بلدة سجو بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة على الحدود السورية التركية.

وقال مصدر طبي في مشفى الهلال الأزرق في مدينة عزاز، لوكالة الأنباء الألمانية:«أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة في حالة حرجة جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة لبيع الخبز وسط سوق البلدة اليوم الأحد».

وقال مصدر في الشرطة في بلدة عزاز، إن الانفجار أدى إلى أضرار كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والآليات في منطقة الانفجار، وتتابع وحدات الشرطة عبر كاميرات المراقبة جهة دخول السيارة إلى البلدة".

وتعتبر بلدة سجو شمال مدينة عزاز هي البوابة الحدودية مع تركيا حيث يوجد معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، وتعتبر البلدة ذات أهمية استراتيجية كونها بوابة لكل البضائع التي تدخل من تركيا إلى مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news