الهند تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أطلقت الهند، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأصبح موظف صحة في مستشفى حكومي في دلهي أول شخص يتلقى جرعة لقاح كورونا في الهند البالغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة ، بعيد إطلاق ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، حملة تستمر عاما بإلقاء كلمة متلفزة.

وتعتزم الهند تطعيم 300 مليون شخص - أي نحو إجمالي تعداد الولايات المتحدة الأميركية، بحلول نهاية يوليو.

وقال مودي في كلمته: "تطلق الهند اليوم أكبر برنامج تطعيم ضد كورونا. لا توجد دولة أطلقت حملة تطعيم بهذا الحجم في التاريخ".

وأضاف: "هذه اللقاحات سوف تساعدنا في هزيمة كوفيد-19 بحسم"، مشيدا بالعاملين في الخطوط الأمامية والعلماء بالهند.

وفي إطار الحملة، سيتم تطعيم نحو 30 مليون موظف صحة ومن العاملين في الخطوط الأمامية، يليهم 270 مليون من الأشخاص العاديين ممن تجاوزوا سن 50 عاما، أو الأكثر عرضة للخطر.

ومنحت هيئة تنظيم الدواء الهندية إجازة طارئة للقاحين اثنين وهما "كوفيشيلد" الذي طورته جامعة أوكسفورد البريطانية وشركة أسترازينيكا للأدوية، ولقاح "كوفاكسين" من شركة بهارات بيوتك الهندية.

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