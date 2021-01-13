بابا الفاتيكان يتلقى اللقاح المضاد لـ"كورونا"

المصدر: الفاتيكان - أ ف ب

تلقى بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس (84 عاما)، اليوم الأربعاء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليوم الأول من حملة التلقيح التي أطلقتها دولة الفاتيكان، وفق ما أفاد صحافيان قريبان من البابا.

وذكر الصحافيان المتخصصان في شؤون الفاتيكان والعاملان في صحيفة "لا ناسيوني" الأرجنتينية المعروفة، أن البابا تلقى اللقاح عند مدخل قاعة البابا بولس السادس في الفاتيكان.

وفي مقابلة متلفزة بثت مساء الأحد الماضي، أكد البابا أنه أخذ موعدا لتلقي اللقاح، معتبرا أن رفض تلقيه يشكل "نكرانا انتحاريا"، ومشددا على كونه "خيارا أخلاقيا" لحماية حياة الآخرين.

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