إصابات "كورونا"حول العالم تقترب من 91.6 مليون

المصدر: نيويورك - وام

يقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 91.6 مليون حالة حتى صباح اليوم "الأربعاء" بحسب البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و577 ألف حالة.. بينما تجاوز عدد المتعافين 50.6 مليون .. وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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