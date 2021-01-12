انتخاب حنفي جبالي رئيساً لمجلس النواب المصري

المصدر: القاهرة - وكالات

انتخب مجلس النواب المصري خلال جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، المستشار حنفي جبالي رئيسا للمجلس بـ 508 أصوات وذلك خلفاً للدكتور علي عبدالعال.

كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب المصري.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، فإن ترشيح المستشار حنفي جبالي للمنصب جاء من خلال "ائتلاف دعم مصر".

وترأس المستشار حنفي جبالي المحكمة الدستورية العليا المصرية في يونيو عام 2018، وأصدرت المحكمة الدستورية تحت رئاسة نحو 227 حكماً، وبلغ سن المعاش وانتهت مسيرته بالعمل القضائي في يونيو عام 2019.

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